Фестиваль разумного потребления «КультТорг»

Фестиваль «КультТорг» на один день превратит КЦ «Московский» в пространство разумного потребления, где вы сможете продать или купить различные предметы для дома, книги, украшения, одежду, в том числе винтажную и ретро, а также многое-многое другое.
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