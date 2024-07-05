Подмосковные медики и учителя первыми в этом году получили сертификаты по губернаторской программе «Социальная ипотека»

МОСКВА, 5 июля, ФедералПресс. В Московской области продолжается реализация программы «Социальная ипотека», которая позволяет специалистам в сферах здравоохранения, образования, науки и спорта приобрести жилье на выгодных условиях.
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