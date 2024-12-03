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Володин: Байден, помиловав сына, нанес ущерб авторитету президентской власти США

Володин: Байден, помиловав сына, нанес ущерб авторитету президентской власти США

Хозяин Белого дома Джо Байден, помиловав своего сына Хантера, нанес огромный ущерб авторитету президентской власти США.

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Комментарии
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АндрейБорков
Кто кому чего нанес? У нас в России Жора Бидон не в авторитете, он импортный пахан, нам он никто, по этому если нет авторитета, то его испортить и подорвать невозможно. А господин Володин от куда знает, что среди америкосов Жора Бидон свой авторитет подорвал, он что америкосов об этом спрашивал? Если реально смотреть на вещи, то подавляющему большинству америкосов по херу это помилование старшим Бидоном младшего. Господин Володин должен и обязан заниматься ДЕЛАМИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА, а не высказывать про авторитеты импортных правителей! Если что, то у нас своих проблем как у собаки блох, чурки-мигранты те же! Что от этого заявления господина Володина измениться? Вот и я о том же!
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