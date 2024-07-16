Ядерные бомбардировщики, первые полеты которых разделяет почти полвека, впервые поднялись в небо вместе

Бомбардировщики B-2 (слева) и B-29 Doc (справа) / © Matthew Smith По данным издания TWZ, групповые полеты бомбардировщика времен Второй мировой войны B-29 Doc и современного самолета-невидимки B-2 Spirit стали первым случаем, когда эти два легендарных бомбардировщика летали вместе.