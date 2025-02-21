Пока Лолита жалуется на свою мизерную пенсию, у Киркорова начали отменять концерты. Что происходит с участниками голой вечеринки?

rK russ KINDE Попрыгунья Стрекоза Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле; Нет уж дней тех светлых боле, Как под каждым ей листком Был готов и стол, и дом. Всё прошло: с зимой холодной Нужда, голод настает;... (Басня А.И.Коылов "Стрекоза и муравей") Крылов - ЭТО КЛАССИКА Стрекоза уж не поет:

л лариса Нормальная пенсия,есть и гораздо меньше Но в отличие от простых смертных у нее есть накопления,сидеть на них,что ли?Думаю,что и на проценты с этих денег можно безбедно прожить.Зато теперь будет понимать,как остальные живут