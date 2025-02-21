Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Я про другое добавлю.  Про Филю кудахчем, про Лолу - тоже, а про крабовую хабалку - опять тишина. Откупилась миллиард...Пока Лолита жалуе...
  • Вячеслав Васильев
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Пока Лолита жалуется на свою мизерную пенсию, у Киркорова начали отменять концерты. Что происходит с участниками голой вечеринки?

Пока Лолита жалуется на свою мизерную пенсию, у Киркорова начали отменять концерты. Что происходит с участниками голой вечеринки?

Интересная жизнь с Vera Star Тут вчера Лолита Милявская накинула на себя старушечье пальтишко под леопарда, нахлобучила на голову оранжевую шапку и отправилась по магазинам, чтобы прикинуть, на сколько же ей хватит пенсии, которую она получает от государства.

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Комментарии
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rK
russ KINDE
Попрыгунья Стрекоза Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле; Нет уж дней тех светлых боле, Как под каждым ей листком Был готов и стол, и дом. Всё прошло: с зимой холодной Нужда, голод настает;... (Басня А.И.Коылов &quot;Стрекоза и муравей&quot;) Крылов - ЭТО КЛАССИКА Стрекоза уж не поет:
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2 час.
л
лариса
Нормальная пенсия,есть и гораздо меньше Но в отличие от простых смертных у нее есть накопления,сидеть на них,что ли?Думаю,что и на проценты с этих денег можно безбедно прожить.Зато теперь будет понимать,как остальные живут
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22 мин.
Tania Еременко
Я про другое добавлю.  Про Филю кудахчем, про Лолу - тоже, а про крабовую хабалку - опять тишина. Откупилась миллиардерша? И про певичку, Ионову -&quot;Глюкозу&quot;- Чистякову, опять тишина... Глухо, как в танке. Тоже откупилась? А они постоянно были вместе и на &quot;Голой вечеринке&quot;. Ну, Глюкоза-то, наверное, от наркоты лечится, а  крабовая прЫнцеСа - опять недотрога. Её-то за что отмазали?)))(((
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2 мин.
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