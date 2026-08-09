Мошенники стали выманивать деньги у родителей «на нужды класса»

Мошенники начали использовать подготовку к учебному году для обмана родителей школьников. Злоумышленники маскируют свои сообщения под обращения классных руководителей или представителей родительского комитета и предлагают перевести деньги на якобы необходимые для класса покупки.
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