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Мошенники стали выманивать деньги у родителей «на нужды класса»

Мошенники стали выманивать деньги у родителей «на нужды класса»

Мошенники начали использовать подготовку к учебному году для обмана родителей школьников. Злоумышленники маскируют свои сообщения под обращения классных руководителей или представителей родительского комитета и предлагают перевести деньги на якобы необходимые для класса покупки.

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