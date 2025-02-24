Двухэтажная квартира актрисы Екатерины Климовой: жизнь как в классическом замке

Елена Александровна на вкус и цвет товарища нет... эклектика в жилом помещении, это всегда стильно и уютно, а не склад вещей, как вы тут понаписали! а вот детские интерьеры довольно примитивны и через чур перенасыщены яркими цветами!

АМ Алиса Майская Актриса она, может быть, хорошая, но вот вкуса нет от слова "вообще". Печально, когда денег много, а представления о гармонии совсем нет(((