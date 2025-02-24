Интерьеры, которые способны рассказать историю, всегда вызывают неподдельный интерес. Двухуровневая квартира Екатерины Климовой — это яркий пример того, как можно объединить винтажные элементы с современными акцентами.
Двухэтажная квартира актрисы Екатерины Климовой: жизнь как в классическом замке
Комментарии
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Елена Александровна
на вкус и цвет товарища нет... эклектика в жилом помещении, это всегда стильно и уютно, а не склад вещей, как вы тут понаписали! а вот детские интерьеры довольно примитивны и через чур перенасыщены яркими цветами!
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15 час.
АМ
Алиса Майская
Актриса она, может быть, хорошая, но вот вкуса нет от слова "вообще". Печально, когда денег много, а представления о гармонии совсем нет(((
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11 час.
Taurus Zmei
А зачем это всё? Ничего примечательного, кроме громадной вазы без назначения или это кубышка?
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58 мин.
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