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Metro новости

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Том Харди выпустил рэп-альбом с отсылками к Marvel, DC и Стивену Кингу

Том Харди выпустил рэп-альбом с отсылками к Marvel, DC и Стивену Кингу

Том Харди, известный по ролям Бейна в "Темном рыцаре: Возрождение легенды" и Венома, выпустил совместный рэп-альбом с группой Czarface (участники 7L, Esoteric и Inspectah Deck из Wu-Tang Clan), пишет Variety.

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