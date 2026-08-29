Том Харди выпустил рэп-альбом с отсылками к Marvel, DC и Стивену Кингу

Том Харди, известный по ролям Бейна в "Темном рыцаре: Возрождение легенды" и Венома, выпустил совместный рэп-альбом с группой Czarface (участники 7L, Esoteric и Inspectah Deck из Wu-Tang Clan), пишет Variety.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Л Манул Тимофей из ...
- Зеленский заявил,...
- АС Результаты выборо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым