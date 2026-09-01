📹⚡️В рамках выполнения задач по противодействию беспилотным системам, пулеметный расчет отряда «Багратион» центра «Барс-Сармат» продемонстрировал высокую эффективность при отражении ночной атаки.
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