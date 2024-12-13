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Регион 29

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Архангельский «Водник» победил кировскую «Родину» в домашнем матче

Это была девятая подряд победа «жёлто-зелёных» в  рамках Чемпионата России по хоккею с мячомЭто была девятая подряд победа «жёлто-зелёных» в  рамках Чемпионата России по хоккею с мячомСегодняшняя встреча вновь приготовила сюрприз для обеих команд — в Архангельске хоть и установилась холодная погода, но в первые минуты игры стадион «Труд» накрыла метель.

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