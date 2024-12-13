Архангельский «Водник» победил кировскую «Родину» в домашнем матче

Это была девятая подряд победа «жёлто-зелёных» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячомЭто была девятая подряд победа «жёлто-зелёных» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячомСегодняшняя встреча вновь приготовила сюрприз для обеих команд — в Архангельске хоть и установилась холодная погода, но в первые минуты игры стадион «Труд» накрыла метель.