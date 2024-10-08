НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

154 подписчика

Ислам Махачев сохранил первое место в P4P, несмотря на третью титульную победу Алекса Перейры за год

Ислам Махачев сохранил первое место в P4P, несмотря на третью титульную победу Алекса Перейры за год

UFC обновил рейтинги дивизионов. В списке P4P положение бойцов осталось без изменений: лидер – чемпион в легком весе Ислам Махачев, второй – чемпион среди полутяжей Алекс Перейра, третий – чемпион в тяжелом весе Джон Джонс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх