Маркетолог Чумаков рассказал о возможных изменениях на потребительском рынке в 2025 году

Он назвал товары, которые могут подешеветь или наоборот В интервью радио Sputnik генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков поделился прогнозами относительно изменений на российском потребительском рынке после Нового года.
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