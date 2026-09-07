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Культуромания

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Андрей Африн, директор Международного кинофестиваля «Антарес»: «Наш фестиваль — единственный в мире, который посвящен профессиям»

Андрей Африн, директор Международного кинофестиваля «Антарес»: «Наш фестиваль — единственный в мире, который посвящен профессиям»

12 сентября в Москве стартует один из самых динамично развивающихся киносмотров в нашей стране — III Международный кинофестиваль «Антарес».

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