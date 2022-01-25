Бегемоты узнали знакомых по голосу

Бегемоты узнали знакомых по голосу

Обыкновенный бегемот (Hippopotamus amphibius) s9-4pr / Flickr Бегемоты способны по голосу отличить члена собственной или соседней группы от незнакомца.

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