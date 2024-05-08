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В Италии заявили, что НАТО может провозгласить отказ от ввода войск на Украину

В Италии заявили, что НАТО может провозгласить отказ от ввода войск на Украину

Global look press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka На июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине, сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.

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