В Италии заявили, что НАТО может провозгласить отказ от ввода войск на Украину

Global look press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka На июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине, сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.
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