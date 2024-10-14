Сыгран третий тур чемпионата Азии по шахматам среди юниоров

Со стопроцентным результатом на чемпионате Азии по шахматам среди юниоров в Тагайтае (Филиппины) идет Алексей Гребнев после третьего тура 14 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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