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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC

В Анахайме (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В главном поединке вечера испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия победил австралийца Александра Волкановски и стал чемпионом полулегкого веса.

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