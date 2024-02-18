Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC

В Анахайме (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В главном поединке вечера испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия победил австралийца Александра Волкановски и стал чемпионом полулегкого веса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)