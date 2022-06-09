smi.today

2 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КИРИЛЛ Трифонов
    Когда уже вы подавитесь своей дерьмократией.Байден заявил, чт...
  • Серж Южанин
    А какое отношений сенатор от ЕАО имеет к решению суда ДНР?Смертную казнь ин...
  • Максим Маркин
    Viipari, в Выборгском краеведческом музее висит прекрасная карта: видно всё, исторически...Путин заявил, что...

Секретарь правительства Японии осудил слова КНДР о похищенных японцах

Секретарь правительства Японии осудил слова КНДР о похищенных японцах

Заявление Северной Кореи, в котором утверждалось, что проблема похищенных японских граждан уже решена десятилетия назад, осудил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, 9 июня сообщило информационное агентство Jiji Press.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх