Секретарь правительства Японии осудил слова КНДР о похищенных японцах

Заявление Северной Кореи, в котором утверждалось, что проблема похищенных японских граждан уже решена десятилетия назад, осудил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, 9 июня сообщило информационное агентство Jiji Press.
Заявление Северной Кореи, в котором утверждалось, что проблема похищенных японских граждан уже решена десятилетия назад, осудил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, 9 июня сообщило информационное агентство Jiji Press.
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