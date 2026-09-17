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Царьград

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РЖД запустят полностью беспилотную «Ласточку» в 2027 году

РЖД запустят полностью беспилотную «Ласточку» в 2027 году

РЖД планируют в 2027 году запустить на Московском центральном кольце полностью беспилотную «Ласточку», сообщил глава холдинга Олег Белозеров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

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