Букмекерские конторы и тотализаторы хотят обязать перечислять на спорт 3% с доходов. Как выяснили «Известия», такой законопроект 14 марта будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.