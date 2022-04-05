Облак о поражении от «Сити»: «Не думаю, что их замены изменили игру – все решил один момент. «Атлетико» хорошо защищался весь матч»

Ян Облак высказался после поражения от «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов. «Атлетико» проиграл со счетом 0:1 в первой игре, которая состоялась в Англии.

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