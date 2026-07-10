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В Киржаче экс-директора мусороперегрузки осудят за экологическое преступление

В Киржаче экс-директора мусороперегрузки осудят за экологическое преступление

В результате плохого складирования отходов был причинен ущерб природе. На днях расследование уголовного дела было завершено, о чем 10 июля сообщили в Следственном управлении СК России по Владимирской области .

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