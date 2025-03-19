С ними и ладан не понадобиться: 7 растений, которые могут надежно защитить от нечисти и злых духов Ольга БезродняяС давних времён растения оказывались не только красивым украшением дома, но и выполняли важные функции по защите от злых духов и нечистой силы.
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