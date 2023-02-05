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На загрязнение воздуха в Петербурге больше всего влияют выхлопные газы

На загрязнение воздуха в Петербурге больше всего влияют выхлопные газы

Исследователи выяснили, что стабилизировать ситуацию с загрязнением воздуха в Петербурге поможет увеличение дорог.

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