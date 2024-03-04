Писториус отказался спекулировать о возможных отставках из-за утечки

Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не собирается спекулировать о возможных отставках на фоне публикации разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали план нападения на Крымский мост с использованием ракет Taurus.
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