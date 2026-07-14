📹⚡️Американская военно-морская блокада Ирана официально вступила в силу. В эти минуты силы США наносят массированные удары по целям в Иране.
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📹⚡️Американская военно-морская блокада Ирана официально вступила в силу. В эти минуты силы США наносят массированные удары по целям в Иране.