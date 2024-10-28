Прокуратура Филадельфии подала в суд на Илона Маска из-за раздачи $1 млн

Окружная прокуратура Филадельфии подала в суд на миллиардера Илона Маска и возглавляемую им организацию America PAC за ежедневную раздачу по $1 млн избирателям в колеблющихся штатах, сообщила пресс-служба ведомства.
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