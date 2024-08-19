Россия предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»

Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков», добивается переговоров о выполнении Берлином своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.