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Русская весна

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Россия предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»

Россия предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»

Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков», добивается переговоров о выполнении Берлином своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

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