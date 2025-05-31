Турция стремится сделать все для переговоров России и Украины- Эрдоган

Анкара прилагает все усилия, чтобы состоялись переговоры между Россией и Украиной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 мая в разговоре с президентом Болгарии Руменом Радевым, сообщила пресс-служба турецкого лидера.
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