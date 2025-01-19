Появилась расшифровка переговоров экипажа разбившегося самолёта AZAL: пилоты знали, что самолёт неисправен, но отказались от посадки в российских аэропортах Диспетчеры предлагали сесть сначала в Грозном, затем — в Махачкале, давали экипажу данные по другим российским аэропортам, но экипаж решил проигнорировать эти советы.
О следе ГУР Украины и спецслужб США в катастрофе самолета AZAL
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Можно с этим бороться ? Можно ...Всю эту сволочь собрать на один большой "самолет" и выдворить на "историческую родину"!
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15 час.
Кредо Маг
Если б так все было просто. Американцам только этого и надо, рассорить Россию со всеми соседями. Сидя на диване легко, конечно, решать все проблемы... А вот на деле - все более, чем серьезно сейчас в мире.
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14 час.
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