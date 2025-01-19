О следе ГУР Украины и спецслужб США в катастрофе самолета AZAL

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Можно с этим бороться ? Можно ...Всю эту сволочь собрать на один большой &quot;самолет&quot; и выдворить на &quot;историческую родину&quot;!
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15 час.
Кредо Маг
Если б так все было просто.  Американцам только этого и надо, рассорить Россию со всеми соседями.  Сидя на диване легко, конечно, решать все проблемы... А вот на деле - все более, чем серьезно сейчас в мире.
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14 час.

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