О следе ГУР Украины и спецслужб США в катастрофе самолета AZAL

Можно с этим бороться ? Можно ...Всю эту сволочь собрать на один большой "самолет" и выдворить на "историческую родину"!

Кредо Маг

Если б так все было просто. Американцам только этого и надо, рассорить Россию со всеми соседями. Сидя на диване легко, конечно, решать все проблемы... А вот на деле - все более, чем серьезно сейчас в мире.