Мосгорсуд запретил авиакомпании «Победа» навязывать услуги страхования через автоматическое согласие

Московский городской суд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора по Астраханской области, признав незаконным включение в договор авиаперевозки автоматического согласия пассажира на предоставление дополнительных платных услуг авиакомпанией «Победа».
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