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Мосгорсуд запретил авиакомпании «Победа» навязывать услуги страхования через автоматическое согласие

Мосгорсуд запретил авиакомпании «Победа» навязывать услуги страхования через автоматическое согласие

Московский городской суд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора по Астраханской области, признав незаконным включение в договор авиаперевозки автоматического согласия пассажира на предоставление дополнительных платных услуг авиакомпанией «Победа».

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