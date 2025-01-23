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Царьград

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Стрельба в Сан-Антонио: подозреваемый ранил 4 полицейских при задержании

Стрельба в Сан-Антонио: подозреваемый ранил 4 полицейских при задержании

В Сан-Антонио, Техас, мужчина забаррикадировался в квартире и открыл огонь по полициям, прибывшим на вызов о попытке самоубийства.

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