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Царьград

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Самарская область не переведет часы: регион останется в UTC+4

Самарская область не переведет часы: регион останется в UTC+4

В последнее воскресенье октября Самарская область продолжит жить по времени UTC+4, поскольку федеральный закон «Об исчислении времени» не предусматривает сезонного перевода стрелок.

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