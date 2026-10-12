Самарская область не переведет часы: регион останется в UTC+4

В последнее воскресенье октября Самарская область продолжит жить по времени UTC+4, поскольку федеральный закон «Об исчислении времени» не предусматривает сезонного перевода стрелок.
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