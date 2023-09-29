«Яндекс» хочет начать начислять проценты на электронные кошельки

Яндекс Банк обсуждает с ЦБ возможность начислять проценты на электронные деньги — сейчас в законодательстве есть на это прямой запрет, сообщил директор по взаимодействию с государственными органами кредитной организации Иван Семагин, передают «Ведомости».
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