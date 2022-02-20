Газета Труд

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Глава Евросовета: Запад не может все время предлагать России переговоры

Глава Евросовета: Запад не может все время предлагать России переговоры

В случае дальнейшей эскалации напряженности на границе с Украиной ЕС применит масштабные экономические санкции против России, Запад не может все время предлагать России решить кризис одними лишь переговорами, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

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