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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» за 35 млн евро купила форварда Кастро у «Болоньи»

« Рома » объявила о трансфере аргентинского нападающего Сантьяго Кастро . Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 35 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты.

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