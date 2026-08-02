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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Спартака» 1 победа в 4 последних матчах с «Ахматом» на выезде. 1.84 – грозненцы не проиграют дома

«Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом» в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ. Красно-белые котируются фаворитами с коэффициентом 1.

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