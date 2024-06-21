С начала СВО над Курской областью сбили более 1600 беспилотников

Во время своего выступления на Международном сибирском транспортном форуме заместитель председателя комитета региональной безопасности Курской области Ирина Власова сообщила, что с начала специальной военной операции в регионе было сбито 1,6 тысячи беспилотных летательных аппаратов.
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