НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

С начала СВО над Курской областью сбили более 1600 беспилотников

С начала СВО над Курской областью сбили более 1600 беспилотников

Во время своего выступления на Международном сибирском транспортном форуме заместитель председателя комитета региональной безопасности Курской области Ирина Власова сообщила, что с начала специальной военной операции в регионе было сбито 1,6 тысячи беспилотных летательных аппаратов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх