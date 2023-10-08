Конор Макгрегор подал документы на возвращение в пул тестирования USADA

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор подал документы для возвращения в пул тестирования Американского антидопингового агентства (USADA), из которого он вышел после боя с американцем Дастином Порье в 2021 году.