Конор Макгрегор подал документы на возвращение в пул тестирования USADA

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор подал документы для возвращения в пул тестирования Американского антидопингового агентства (USADA), из которого он вышел после боя с американцем Дастином Порье в 2021 году.
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