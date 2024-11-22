Депутаты Госдумы подготовили для правительства РФ комплекс мер в миграционной сфере. Проект постановления № 771653−8 с многочисленными предложениями размещен на официальном правовом портале парламента.
Чтобы с мигрантским бардаком покончить, начинать надо с тех, кто в погонах
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Не следует сравнивать неправомерные решения судей (с корыстными целями или нет вынесшими оправдательные приговоры - это нужно доказювать тоже ЛЮДЯМ В ПОГОНАХ) и ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, которые не исполняют законы о найме трудовых мигрантов. Вот здесь и нужны ЛЮДИ В ПОГОНАХ, которые будут проводить не выборочные проверки в компаниях и на объектах, а систематические. Какие-то "подвижки" пошли и вот - в Люберцах сотрудники полиции во время рейда обнаружили нелегальных мигрантов из Латинской Америки (19 человек) на фармакологическом химпредприятии. ... Там же специальный полк полиции ГУ МВД России по Московской области проверил несколько объектов строек и производств и доставил в отдел более 400 мигрантов.
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1 час.
Ирина
Человеку всегда денег не хватает:одному на хлеб,другому на мерседес.
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1 час.
Игорь Кузнецов
Каргинов в ГД РФ заявил, что направил обращение министру внутренних дел В. Колокольцеву с предложением ввести награду в 100 тысяч рублей за информацию о незаконном проживании мигрантов в квартирах. В Сингапуре с взяточниками так боролись - назначили премию заявителю от суммы взятки о которой он сообщил. У нас не прошло - помнят доносительство в те времена. А если со штрафов с предпринимателей по результатам рейдов поиска незаконных трудовых мигрантов выплачивать премии полицейским? :-)
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1 час.
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