Чтобы с мигрантским бардаком покончить, начинать надо с тех, кто в погонах

Игорь Кузнецов

Не следует сравнивать неправомерные решения судей (с корыстными целями или нет вынесшими оправдательные приговоры - это нужно доказювать тоже ЛЮДЯМ В ПОГОНАХ) и ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, которые не исполняют законы о найме трудовых мигрантов. Вот здесь и нужны ЛЮДИ В ПОГОНАХ, которые будут проводить не выборочные проверки в компаниях и на объектах, а систематические. Какие-то "подвижки" пошли и вот - в Люберцах сотрудники полиции во время рейда обнаружили нелегальных мигрантов из Латинской Америки (19 человек) на фармакологическом химпредприятии. ... Там же специальный полк полиции ГУ МВД России по Московской области проверил несколько объектов строек и производств и доставил в отдел более 400 мигрантов.