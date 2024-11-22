Суд в Омской области лишил отца выплат за погибшего на СВО сына. Мужчина претендовал на посмертные пособия, хотя его бывшая жена утверждала, что он не воспитывал и не содержал их общего ребенка.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Суд в Омской области лишил отца выплат за погибшего на СВО сына. Мужчина претендовал на посмертные пособия, хотя его бывшая жена утверждала, что он не воспитывал и не содержал их общего ребенка.