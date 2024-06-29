Суд Перу приказал представить оперативные планы протестов против Болуарте

Оперативные планы, разработанные для контроля над протестами, произошедшими в Перу в 2022 и 2023 годах, когда десятки людей были убиты и тысячи ранены, обязал предоставить правительство Верховный суд Перу.
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