Хорошие новости подтверждаются!

Мы уже привыкли к тому, что "новости" от некоторых телеграмм-каналов, военкнуров и даже некоторых икспердов оказываются фейковыми - например, никакого сбития американского беспилотника над Чёрным морем, о коем недавно трубили чуть ли не все фейкобомберы, не было.