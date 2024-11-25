"Страны НАТО начали принимать посильное участие в борьбе с противником. Недавно в ряды российской армии встал целёханький немецкий Leopard 2A4, затрофеенный нашими бойцами".
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"Страны НАТО начали принимать посильное участие в борьбе с противником. Недавно в ряды российской армии встал целёханький немецкий Leopard 2A4, затрофеенный нашими бойцами".
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