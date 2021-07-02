Посольство России в США категорически отвергло версию о причастности Москвы к кибератакам

Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало совместный доклад американских и британских спецслужб, в котором утверждается, что Главное разведывательное управление (ГРУ) России якобы причастно к «многочисленных кибератакам» по всему миру.
Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало совместный доклад американских и британских спецслужб, в котором утверждается, что Главное разведывательное управление (ГРУ) России якобы причастно к «многочисленных кибератакам» по всему миру.
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