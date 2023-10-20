Отец SHAMAN рассказал о том, как Алла Пугачева спасла его семью

Отец SHAMAN рассказал о том, как Алла Пугачева спасла его семьюПугачева шаманЮрий и Людмила Дроновы, родители певца Ярослава Дронова (он же SHAMAN) в интервью Телепрограмме рассказали об участии Аллы Пугачевы в жизни их сына.
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