Отец SHAMAN рассказал о том, как Алла Пугачева спасла его семью

Отец SHAMAN рассказал о том, как Алла Пугачева спасла его семьюПугачева шаманЮрий и Людмила Дроновы, родители певца Ярослава Дронова (он же SHAMAN) в интервью Телепрограмме рассказали об участии Аллы Пугачевы в жизни их сына.