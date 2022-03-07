Правительство России подготовило меры поддержки производства хлеба

Правительство России подготовило меры поддержки производства хлеба

Деньги «под подушкой» будут обесцениваться из-за инфляцииНа вопрос, стоит ли забирать ли средства со своих банковских счетов, отвечает заместитель директора Института коммуникационного менеджмента, НИУ ВШЭ Александр Пушко.

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