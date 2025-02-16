ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Уродство после родов, побои и клеймо «позор нации»: трагичная судьба самой красивой женщины мира

Уродство после родов, побои и клеймо «позор нации»: трагичная судьба самой красивой женщины мира

Актриса Айшвария Рай Баччан на премьере фильма "Два дня, одна ночь" в рамках 67-го Каннского кинофестиваля© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Судьба Айшварии Рай, "самой красивой женщины мира", — яркий пример того, как обманчива бывает внешняя блистательность.

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