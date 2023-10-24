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Тренер Щербаченко заявил, что скандал помог "Спартаку" обыграть "Пари НН"

Тренер Щербаченко заявил, что скандал помог "Спартаку" обыграть "Пари НН"

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского "Ротора" Федор Щербаченко считает, что конфликт наставника московского "Спартака" Гильермо Абаскаля и форварда команды Александра Соболева был искусственно создан.

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