Инструктор напомнил о нюансах вождения автомобиля зимой

Руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко напомнил, что водителям в ближайшее время не только предстоит поменять шины на зимние, но и перестроить свой стиль вождения с летнего на зимний.
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